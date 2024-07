Rapina presso gioielleria del centro storico di Scicli

Rapina, stamane, intorno alle 10 in una gioielleria di Scicli nella centralissima via Nazionale, all’angolo col Palazzo Beneventano. Due banditi a volto coperto e non armati si sono introdotti all’interno del negozio chiedendo di accedere alla cassaforte, non riuscendo per l’apertura a tempo. Si sono fatti consegnare, a questo punto, un certo quantitativo di gioielli, non di grande valore, prima di darsi alla fuga a piedi nelle vie circostanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza. Sotto shock la proprietaria dell’attività che ha dato l’allarme.

“Cresce la preoccupazione per l’ennesimo episodio che vede operatori commerciali vittime di eventi delittuosi. Un’azione eclatante e, per questo motivo, preoccupante. Riteniamo che a questo punto tutto possa accadere ed è necessario che la questione possa essere affrontata il più possibile di petto. Naturalmente la nostra vicinanza e la nostra solidarietà ai titolari della gioielleria per il trauma subito”. Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Scicli, Daniele Russino, che invita le autorità competenti a potenziare ulteriormente la già meritoria azione di monitoraggio attuata. “Gli operatori economici di Scicli così come di tutte le altre città della nostra provincia – commenta il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – devono essere messi nella condizione di potere operare senza problemi del genere. Il nostro ringraziamento alle forze dell’ordine è naturalmente infinito per l’impegno profuso. Ma se accadono fatti del genere significa che c’è ancora qualcos’altro che si può fare per evitare che i disagi di questo tipo si acuiscano. Ecco perché confidiamo sul fatto che possano arrivare risposte ancora più importanti per garantire l’incremento regolare dello sviluppo economico”.

