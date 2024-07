Libero Consorzio ibleo. Approvato il PIAO 2024-26

Pubblicato il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione 2024 -2026 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’importante documento di programmazione contiene, tra i vari atti amministrativi e gestionali, l’aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Alla luce della ricognizione avviata su indicazione della Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti, sono state riviste le capacità assunzionali dell’Ente con importanti novità sia per quanto riguarda le progressioni verticali ordinarie che per le nuove assunzioni dall’esterno.

“Sin dai miei primi giorni da Commissaria ho potuto apprezzare la capacità della macchina amministrativa provinciale, fatta di tanti ingranaggi che hanno continuato a funzionare nonostante il lungo periodo di commissariamento e la crisi pandemica. La firma di questo atto rappresenta l’avvio di un nuovo inizio per l’Ente”, dichiara Patrizia Valenti.

“Le progressioni interne sono il giusto riconoscimento al lavoro dei dipendenti che rappresentano il valore aggiunto di questo Libero Consorzio. La stagione dei nuovi concorsi esterni caratterizza la prospettiva futura della Provincia, un Ente che, oltre a garantire puntualmente i servizi di propria competenza alla comunità ragusana, si sta sempre più riappropriando della sua originaria e fondamentale funzione di coordinamento, supporto e guida degli enti locali”, aggiunge la Commissaria Straordinaria.

L’approvazione del PIAO dà il via libera, a partire dal 2024, all’indizione di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato oltre all’aumento orario per i dipendenti part time.

Salva