Il Ragusa Calcio consolida la dirigenza con nuovi imprenditori

Un nuovo inizio. Un gruppo rinnovato. Con il supporto di importanti imprenditori che si aggiungono a quelli importanti che già c’erano. L’avventura deel Ragusa calcio per la stagione 2024-2025 prende il via. E lo fa dallo scatto fotografico di ieri pomeriggio. Il supporto di Francesco Coppa e dei fratelli Gaetano e Graziano Cutrufo potrà garantire la marcia in più per il raggiungimento di obiettivi prestigiosi. A breve l’organigramma societario. Una cosa però è certa: l’aquila azzurra sta ricominciando a volare.

