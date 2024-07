Pozzallo. Blu Tennis, cala il sipario sul Memorial Agosta

Si è concluso sabato 29 Giugno a Pozzallo il 6* Memorial Calogero Agosta, valido come prova regionale FITP di terza e quarta categoria maschile. Al via sui campi sociali dell’Asd Blu Tennis, presieduto dal presidente Sergio Abbate ben 51 giocatori provenienti da tutta la Sicilia che hanno dato vita ad un torneo di ottimo livello.

Il tabellone di quarta categoria è stato vinto a mani basse dal pozzallese Francesco Celestri, 4.1, tesserato per il T.C. Caltagirone che ha battuto nettamente in finale il bolognese Biagio Maltese, pariclassifica, con il punteggio di 61 60.

Nel tabellone di terza categoria a prevalere è stato il 3.2 modicano Francesco Giannone che ha superato dopo tre ore di gioco il 3.4 Giovanni Veca, suo concittadino al terzo set per 7/5 0/6 6/3. Ottima qualità espressa dai giocatori in campo sotto l’occhio attento del direttore del Torneo il Tecnico Nazionale Dario Mallia, dei Giudici Arbitri Federico La Piana e Alessandro Tumino, e del Giudice di Sedia Marisa Fraglica. I vincitori sono stati premiati dal sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che oltre a complimentarsi si è dichiarato entusiasta per tutta l’organizzazione del torneo.

Toccanti le parole di Pinella Agosta, sorella del compianto Calogero Agosta medico pozzallese scomparso 45 anni fa in un tragico incidente stradale che ha dato tanto per l’avvio del movimento tennistico a Pozzallo.

Nella foto da six il giudice di sedia Marisa Fraglica, gli atleti Giovanni Veca, Celestri Francesco, Maltese Biagio,Francesco Giannone,il giudice arbitro Federico La Piana,in basso il tecnico nazionale Dario Mallia con la squadra dei ragazzi della scuola Blu tennis nelle vesti di ball bays.

