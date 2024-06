Santa Croce. Migrante aggredisce persone in un patronato

Momenti di grande tensione all’interno di un patronato di Santa Croce Camerina. Un migrante, forse preda dei fumi dell’alcol o di sostanze stupefacenti, aggredisce alcuni presenti e determina un caos. E’ accaduto ieri nella struttura limitrofa alla via Caucana. Alcuni dei presenti hanno riportato delle lesioni lievi. Molta la paura da parte di chi ha assistito alle colluttazioni. E’ intervenuta la polizia.

“Dopo l’episodio delinquenziale di ieri – spiega adesso il sindaco, Peppe Dimartino – ho immediatamente interloquito con il questore di Ragusa e con il commissario di Comiso. La risposta dello Stato è stata immediata e sono stati subito intensificati i controlli che proseguiranno anche in futuro. Ringrazio il questore, il dottor Vincenzo Trombadore, e la polizia per il pronto riscontro e la vicinanza dimostrata a Santa Croce. La nostra comunità deve essere tutelata da chi vive al di fuori del vivere civile e non abbasseremo la guardia contro chi non rispetta le regole; la mia solidarietà a chi è stato vittima della violenza generatasi nell’episodio avvenuto all’interno del patronato”.

