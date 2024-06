Celebrata la ricorrenza del 250° anniversario della Finanza

Sulla terrazza panoramica del porto turistico di Marina di Ragusa ha ospitato la cerimonia per la ricorrenza del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. A fare gli onori di casa il colonnello Walter Mela, comandante provinciale della Fiamme gialle. Nel 2023 e nei primi 5 mesi del 2024, i militari del corpo hanno eseguito 932 interventi ispettivi e 746 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Individuati 25 evasori totali e 77 lavoratori in “nero” o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 97. Sequestrati beni per un valore pari a 583 mila euro. I 28 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 18 tonnellate di prodotti energetici.

Negli 82 servizi per verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, è emersa l’indebita richiesta di oltre 2,3 milioni di euro. Nel settore degli aiuti comunitari le Fiamme gialle hanno accertato frodi per 1,1 milioni con 4 denunce. Scoperti 209 percettori irregolari del reddito di cittadinanza. L’azione di contrasto alle frodi ha portato ad accertare contributi indebitamente percepiti/richiesti per oltre 5 milioni di euro. Ben 95 le indagini in tema di spesa pubblica con 171 denunciati e segnalati alla Corte dei conti, con l’accertamento di danni erariali per oltre 340.000 euro.Con la Procura europea sviluppate 6 indagini che hanno portato alla denuncia di 3 responsabili con proposte di sequestro per oltre 930.000 euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 9 interventi, che hanno portato alla denuncia di 16 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per oltre 7,4 milioni di euro. Sono stati investigati 159 flussi finanziari sospetti ed eseguiti 85 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 633.000 euro e l’accertamento di 12 violazioni. Gli interventi sono stati eseguiti insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli operanti presso il porto di Pozzallo e l’aeroporto di Comiso.

Salva