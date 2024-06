Santa Croce Camerina. Balconi fioriti, premiati i vincitori

Si è concluso, anche per quest’anno, il concorso “Balconi Fioriti” con la premiazione odierna dei tre vincitori. Il Comune di Santa Croce, attraverso il concorso, ha voluto dare un segnale importante di sensibilizzazione verso il bello, verso la tutela della natura e la promozione dell’abbellimento della città attraverso i fiori e il verde. Tutte le proposte arrivate sono state di grande valore e la giuria ha premiato per il primo posto il signor Mario Iurato, per il secondo l’Avis comunale e per il terzo posto la signora Maria Cappello. “Ringrazio i partecipanti e mi complimento con tutti loro – dice il sindaco Peppe Dimartino – Un grazie anche ai componenti della giuria Gianni Giacchi, Silvio Rizzo, Davide Falcone e Federico Dipasquale per il loro contributo e grazie all’assessore Stefania Barone che ha fortemente creduto in questa iniziativa qualificante per Santa Croce poiché il verde e i fiori ci aiutano a migliorare l’aspetto della città. Il nostro lavoro di tutela della città prosegue: infatti porteremo, proprio domani all’attenzione del consiglio comunale, un regolamento per la concessione di contributi per il recupero delle facciate nel nostro centro storico. Un altro passo in avanti per migliorare Santa Croce e i suoi luoghi”.

