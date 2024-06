Vittoria, incendio distrugge l’ex cartiera

Vasto incendio a Passo Ippari, territorio di Vittoria, zona in cui si trova la centrale dei pozzi di Sicilia Acque. La vecchia cartiera è andata praticamente distrutta. I pozzi sono stati costretti al blocco per evitare che il fuoco potesse causare ancora più danni. “Qui sono impegnati uomini della forestale, il canadair, i vigili del fuoco, la protezione civile – afferma l’assessore comunale alle Manutenzioni, Cesare Campailla – i danni sono ingenti. Ma ancora più pesanti rischiano di essere i disagi per i cittadini considerato che fermando i pozzi non sarà possibile garantire l’erogazione idrica non sappiamo fino a quando. Di certo, prima dovrà essere spento l’incendio”.

