Ragusa. Pubblicato nel sito del Comune il programma Job Relais

Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato il programma definitivo dell’evento Job Relais di venerdì 28 giugno che si svolgerà a Ibla. Si tratta di una giornata dedicata alle opportunità lavorative del territorio, promossa dalla Struttura Didattica Speciale di Ragusa, dal Consorzio Universitario, dal Comune di Ragusa – in particolare dall’assessorato all’Università retto da Giovanni Iacono e dall’assessorato alle Politiche Giovanili retto da Simone Digrandi, con la collaborazione degli assessori Catia Pasta (Istruzione), Giorgio Massari (Sviluppo Economico), Giovanni Gurrieri (Centri Storici), della Consulta Giovanile e dell’Informagiovani – e dal Centro per l’Impiego di Ragusa. L’evento ha il patrocinio di Anci Sicilia e del Dipartimento Nazionale del Servizio Civile.

Dalle 9 alle 18.30, i giovani universitari incontreranno imprenditori, organizzazioni datoriali, esperti del mondo del lavoro, rappresentanti istituzionali, con lo scopo di informarsi sulle potenzialità del territorio e sulle opportunità di lavoro. Tutto questo sarà possibile visitando degli stand espositivi in Piazza Chiaramonte e seguendo, parallelamente presso l’attiguo auditorium Santa Teresa, cicli di workshop dedicati a determinate professioni spendibili sul territorio.

Il link dove potere prendere visione del programma è:

https://www.comune.ragusa.it/it/events/job-relais-1-edizione-giornata-dedicata-alle-opportunita-lavorative

