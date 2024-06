Vittoria. Indagato il proprietario di un terreno adibito a discarica abusiva

Nel corso dei mirati servizi predisposti volti a contrastare il fenomeno delle discariche abusive, gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno individuato nel territorio del comune ipparino un terreno adibito a discarica abusiva, indagando in stato di libertà il proprietario un uomo di 42 anni, colto dagli Agenti in flagranza di reato proprio mentre stoccava e depositava rifiuti speciali, anche pericolosi.

Inoltre, l’uomo aveva già incendiato i rifiuti, incurante dell’incolumità pubblica e del fatto che il tutto avvenisse nei pressi di una zona residenziale.

Sul posto, gli operatori di polizia, data l’entità dell’incendio, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre per il ripristino dei luoghi hanno informato la Polizia Municipale di Vittoria.

