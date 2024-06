Passaggio di campana al Club Inner Wheel Scicli

Cerimonia del “Passaggio del Collare” al Club Inner Wheel Scicli. In un noto locale sulla Riviera di Modica, l’uscente Maria Grazie Vaca Gambilonghi ha passato la carica alla presidente incoming Mela Zocco Monaco per l’anno sociale 2024 – 2025, al suo secondo mandato, Presenti le rappresentanti dei Club Inner Wheel Monti Iblei, Ragusa Centro, Pozzallo Rosa Marina e la presidente del Kiwanis Club di Scicli. In rappresentanza del Prefetto di Ragusa è intervenuta il capo segreteria Agostina Alabiso. Per il Comune di Scicli erano presenti il vice sindaco di Scicli, Giuseppe Causarano, la presidente del consiglio comunale sciclitano, Desirè Ficili, e l’assessore al Bilancio Concetta Portelli. La presidente uscente ha tracciato un excursus sul fruttuoso anno appena trascorso suffragato da un coinvolgente video. Dopo il passaggio delle consegne, la neo presidente ha esposto la sua relazione programmatica, ispirata al tema internazionale Inner Wheel del biennio 2024-2025 “Aprite il cuore all’umanità”. L’intervento è stato incentrato sul momento storico drammatico che si sta vivendo. Ha posto il focus sull’importanza dell’amore per il prossimo e per i più bisognosi e su quanto si può fare per le persone fragili ed indifese, coinvolgendo anche le giovani generazioni perchè “una società che non pensa al proprio passato non può guardare al futuro”. Profonde ed incisive parole che hanno colpito l’attenta e partecipe platea. La serata è proseguita, poi, in un momento armoniosamente conviviale.

