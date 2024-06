Il Circolo Tennis Modica conquista la serie D 1

Il Circolo Tennis Modica conquista la tanto attesa promozione in serie D1 vincendo il turno decisivo sui campi in erba sintetica di Termini Imerese contro l’Himera Tennis Fresh Team con un netto 3 a 0. Il primo a scendere in campo è il capitano Ivan Cappello 3.3 che ha vinto contro il maestro del circolo, il 3.3 Marco Carroccio con il punteggio di 6/4 6/1. Il secondo punto arriva da Giorgio La Delfa 3.5 che con un netto 6/2 6/2 vince contro Giuseppe. Infine il punto del 3 a 0 arriva da Giovanni Veca che con il punteggio di 6/1 6/3 porta a casa il punto della vittoria contro il 3.5 Davide Parlato. Il Circolo Tennis Modica stravince il campionato di serie D2 a testimonianza del grande lavoro che svolge il circolo modicano tutti i giorni sui campi in terra rossa di C.da Zappulla. Una struttura in netta crescita composta da uno staff qualificato, una scuola tennis di ottimo livello e un clima sociale che rende il circolo una vera e propria famiglia. Il circolo modicano arriva ai play-off di promozione dopo aver vinto il girone a punteggio pieno grazie alle vittorie sul Circolo Tennis Ragusa, sul Pantalica Sortino, su Winners Noto e sulla Planet Sport Modica. Grande compattezza e spirito di squadra, questo è quello che ha dimostrato Ivan Cappello, Giovanni Veca, Giorgio La Delfa, Marco e Federico Siniscalchi. L’impegno e la voglia di fare sempre meglio, alla fine premiano i più audaci.

