Grave incidente stradale. Perde la vita un bambino di 16 mesi e la zia

Palermo: Un grave incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, nella notte tra sabato e domenica. A perdere la vita un bimbo di 16 mesi e la zia, di 20 anni. Le due vittime erano sul sedile anteriore della vettura quando sono stati sbalzati fuori dopo lo scontro violentissimo. Alla guida della Fiat Punto una 23enne, mamma del bambino, le cui condizioni sono ancora gravi. Dagli esami tossicologici eseguiti in ospedale, è stata accertata la presenza di un tasso di alcol di 1,35 microgrammi per litro, mentre il limite è di 0.50. Per i neo patentati, tra l’altro, per i primi tre anni dovrebbe essere zero. Nell’auto viaggiava anche una ragazza di 20 anni, in stato interessante, rimasta ferita, anche se le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi.

Salva