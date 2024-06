Troppo Pompei. Modica perde 4-0 e sfuma il sogno della serie D

Pompei-Modica (and. 2-1) 4-0: 45’+2 Simonetti, 60′ Matute, 66′ Guarracino, 72′ Di Paola

ìPOMPEI (4-3-3): D’Agostino; Riccio, Velotti, Matute, Tomolillo (89′ Arrivoli); Baumwollspinner, Tarascio (64′ Liccardo), Casillo; Caso Naturale (75′ Marzano), Malafronte (70′ Di Paola), Simonetti (54′ Guarracino). A disp.: Mele, Salvati, Di Girolamo, Nuvoli. All. Scarlato.

MODICA (4-3-3): Marino; Ababei (64′ Biondi), Diop (73′ Vindigni), M. Trovato, Parisi; Palermo, Strano (46′ Agodirin), Palmisano; Azzara (56′ Alfieri), Savasta, Cacciola (68′ Incatasciato). A disp.: N. Trovato, Cavallo, Yu Suwa, Manfrè. All. Settineri.

ARBITRO: Ganbirasio di Bergamo (Masciello-Scorteccia).

MARCATORI: 45’+2 Simonetti, 60′ Matute, 66′ Guarracino.

NOTE: Ammoniti Palermo, Tarascio, Strano, Diop, Riccio, Incatasciato, Biondi. Espulsi Palermo al 55′, Nuvoli (dalla panchina) al 79′, Caristia (team manager) al 79′.

Il Modica ha subito una severa lezione al Bellucci di Pompei. Dopo avere perso in casa con il risultato di 2-1, domenica scorsa, oggi pomeriggio, in terra campana, la formazione di Alessandro Settineri è stata costretta a issare bandiera bianca. Troppo forte la formazione di Pompei che ha regolato gli avversari con il risultato finale di 4-0 dopo che i primi 45 minuti di gioco si erano chiusi con il risultato di 1-0 per i locali.

Nella ripresa, il Modica si è sbilanciato e il Pompei è riuscito a prendere il largo sino a costruire un passivo praticamente incolmabile per la società di Radenza e Pitino. Davvero un peccato perché il Modica era riuscito a galvanizzare l’ambiente e, soprattutto, a far sì che a Pompei fosse presente una straordinaria cornice di pubblico proveniente da Modica.

