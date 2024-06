Il ponte Milano-Palermo di Modica abbandonato. Riceviamo

Al Gentilissima redazione dell’RTM di Modica,

Sono il signor Giovanni Amore.

Invio questa mail che, se potrete pubblicare ne sarei molto grado. Perché gli amministratori e l’attuale sindaco che ci rappresenta tutt’oggi a palazzo San Domenico, se non passano minimo 20 anni dalle date di lettere protocollate, non danno nessuna risposta?

Ho avuto il piacere di incontrare, personalmente, alcune persone della mia stessa età, che sapendo del mio assurdo e testardo interessamento, da 20 anni per questi lavori di messa in sicurezza del ponte Milano- Palermo, mi hanno spiegato che gli amministratori e sindaci attuali e precedenti non hanno nessuna volontà di fare qualcosa di buono per questa opera. Mi dicevano che quando erano piccoli i loro papà per lavoro si trovavano tutti insieme con le famiglie a Milan. Si ricordavano che i loro genitori avevano detto che avevano partecipato nel lontano 1951, alla raccolta di soldi per la costruzione, sia del ponte e di alcune case a Modica, dopo che si era verificato il crollo. Mi chiedo se i modicani meritiamo il classico gesto dell’ombrello ma noi abbiamo una risposta immediata “Attaccatevi al tram, quando ne avrete bisogno”.

G A

