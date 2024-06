Il Museo del Cioccolato di Modica ospita il gruppo Masci Roma 12

Una nutrita delegazione del gruppo MASCI – Roma 12 è stata oggi ospite del Museo del Cioccolato di Modica.

Iniziativa assunta dal Gruppo Masci Comunità Modica 1 e in particolare dal Magister Francesco Vasco , coadiuvato dagli altri componenti il gruppo, fra i quali Nino Garaffa e Saro Cannata ,coordinatore Zona Netina, che hanno consentito alla comitiva del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani di Roma di conoscere Modica e le città del sud est della Sicilia.

Ad accogliere la comitiva romana il Direttore del Consorzio Nino Scivoletto che ha illustrato la storia del cioccolato di Modica , attraverso i documenti archivistici che grazie alla ricerca di Grazia Dormiente, condotta presso l’Archivio di Stato di Modica – Fondo Grimaldi, ha dato certezza anagrafica al cioccolato di Modica fissandone la data di nascita nel 1746.

Gianni Frasca, operatore museale, ha illustrato ai presenti le peculiarità del primo e unico cioccolato a marchio IGP in Europa illustrando la tecnica di lavorazione di derivazione settecentesca nonché le origini del cacao da cui deriva il prodotto.

La comitiva è stata successivamente ricevuta dal Direttore del Consorzio, presso il suo ufficio, che ha donato a tutti delle mini-barrette di cioccolato di Modica IGP e un pieghevole con la storia del cioccolato , mentre alla Magister del Gruppo, Anna Maria Volpe, è stata donata la barretta di cioccolato di Modica IGP con incarto istituzionale del Consorzio.

In tale occasione il direttore ha illustrato ai presenti il Passaporto Digitale, lo strumento anticontraffazione del Poligrafico dello Stato che, attraverso l’applicazione Trust Your Food , consente a tutti i consumatori di accertare la originalità del cioccolato di Modica IGP, oltre a garantire la tracciabilità di ogni barretta.

Salva