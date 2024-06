Modica Calcio multato. Squalificati Prezzabile, Ballatore e Famà

Un’ammenda e tre squalificati per il Modica. Così ha deciso il Giudice Sportivo dopo la sfida di domenica corsa col Pompei. In particolare ha comminato un’ammenda di 400 euro alla società del presidente Peppe Rizza. La motivazione è una bottiglia d’acqua lanciata sul terreno di gioco da parte dei sostenitori rossoblu.

Squalificati per due giornate il centrocampista rossoblù Alessandro Prezzabile, espulso nel corso del match per aver spintonato, a gioco fermo, un calciatore avversario e per una giornata Ballatore (foto) e Famà, che erano diffidati e sono stati ammoniti.

Frattanto ha già preso il via la prevendita dei biglietti per la gara di ritorno di domenica prossima a Pompei (l’andata è finita 1 – 2 per i campani). Per quel che riguarda il settore ospiti sono 150 i tagliandi disponibili soltanto presso il botteghino dello stadio “Bellucci”.

Il costo del biglietto è di 12 euro (5 euro per gli under 14). Ingresso omaggio per i bambini fino ai 5 anni compiuti.

