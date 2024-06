Vittoria. Pelligra: “Riaprire Corso Cavour grosso errore”

“Quello che sta accadendo in questi giorni a largo Cavour a Vittoria, lo avevamo anticipato, ahimè, già nello scorso mese di marzo quando avevamo parlato di un’amministrazione del disfare piuttosto che del fare. Purtroppo, nulla di nuovo per noi, e le lamentele della dirigente scolastica nei confronti dell’amministrazione comunale sono soltanto le reazioni a un modo d’agire che poteva andare bene quarant’anni fa e che, adesso, invece, risulta assolutamente anacronistico”.

Così il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra, nel commentare l’ordinanza sindacale con cui è stata stabilita la riapertura al traffico del tratto di strada in questione. “Purtroppo – continua ancora Pelligra – non ci stupiamo più di nulla. Il sindaco continua a prendere decisioni senza alcun confronto, senza consultarsi con i soggetti interessati. Un po’ come era accaduto, qualche giorno fa, con l’ordinanza sindacale per gli orari di apertura e di chiusura di parrucchieri ed estetiste, quando è stato costretto a una clamorosa marcia indietro. Anche in questo caso, quindi, il sindaco non si è confrontato con la preside, per non parlare di tutti gli altri soggetti che avrebbero avuto titolo per dire la loro, attuando una scelta che io francamente non posso assolutamente condividere. Abbiamo bisogno, piuttosto, di pedonalizzare altri spazi. E quei pochi che avevamo non possiamo riaprirli alla circolazione veicolare. Tutto sbagliato. Il problema della sicurezza non si risolve certamente aprendo le zone pedonali al traffico veicolare. Che la città ne prenda atto”.

Salva