Ragusa, inaugurato il parcheggio a Ibla totalmente gratuito

In questa settimana è stato inaugurato il parcheggio sito a Ragusa Ibla, precisamente a Largo San Paolo. Uno spazio con ben 51 posti, totalmente gratuiti, e ben illuminati, che darà maggior respiro a tutti coloro che vogliono visitare la città barocca.

“Sono molto emozionato, è un grande giorno”- ha commentato l’Assessore ai Centri Storici Giovanni Gurrieri- “E’ un momento di comunità. Adesso finalmente possiamo usufruire di uno spazio che tutti conosciamo e purtroppo vediamo in disuso da anni. Proprio il 13 giugno dell’anno scorso, ovvero il giorno dopo del nostro insediamento, abbiamo fatto il primo sopralluogo qui, per capire cosa occorreva fare e quali fossero gli strumenti giusti per ridare vita a questo luogo e restituirlo alla città. I posti sono in totale 51, gratuiti h24, e, confrontandomi con altri miei colleghi, ho ben compreso l’importanza di questo parcheggio: trovare uno spazio che abbia così tanti posti auto in un centro storico come Ragusa Ibla è fondamentale”.

Presenti all’inaugurazione, oltre all’Assessore Gurrieri, il sindaco Peppe Cassì, il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, l’Assessore Elvira Adamo e il parroco Don Pietro Floridia.

