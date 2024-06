Forte performance per gli indici azionari, ma alcune preoccupazioni restano

Maggio è stato un mese solido per gli indici azionari, con tutti i principali benchmark che hanno chiuso in rialzo.

Il Nasdaq 100, il Dow e l’S&P 500 hanno segnato nuovi massimi storici durante il mese, mentre dieci dei principali settori GIC su undici hanno chiuso il mese in positivo. Il settore Tech ha guadagnato il 10%, mentre i Servizi Pubblici hanno aggiunto il 9%, entrambi sostenuti dal commercio dell’IA e da solidi utili. L’energia è scesa dello 0,4% a causa del calo dei prezzi del petrolio, mentre il Discrezionale al Consumo ha ottenuto un modesto guadagno dello 0,3% poiché le preoccupazioni per la spesa dei consumatori sono state evidenziate in diverse conference call sugli utili aziendali.

Di conseguenza, la Crescita ha superato il Valore a maggio. L’indice Russell 1000 Growth ha guadagnato il 6% nel mese, mentre l’indice Russell 1000 Value ha guadagnato il 3,6%. L’indice Nasdaq 100, fortemente ponderato nel settore tecnologico, ha guadagnato il 7% a maggio e ha registrato un aumento di quasi il 30% da ottobre.

Più della metà dei guadagni del S&P 500 di maggio possono essere attribuiti a quattro grandi titoli tecnologici (Nvidia +26%, Apple +13%, Microsoft +6,8% e Alphabet +6%). Nonostante le prestazioni positive dell’indice a maggio, meno della metà dei membri dell’S&P ora opera al di sopra della loro media mobile semplice a 50 giorni, il che solleva una più ampia questione di leadership di mercato e divergenza di ampiezza.

Oltre agli utili aziendali, i mercati sono rimasti concentrati sui dati economici, in particolare sui segnali (o sulla mancanza di essi) di disinflazione, sulla geopolitica e naturalmente sulla Fed.

I dati economici pubblicati a maggio sono stati in parte più deboli del previsto. Il PIL si è indebolito al +1,3%, l’indice dei prezzi al consumo di base di aprile è stato del +2,8%, e i rapporti sull’occupazione di aprile hanno registrato numeri più deboli sulla creazione di posti di lavoro e una crescita dei salari inferiore, mentre il tasso di disoccupazione si è mantenuto al 3,9% (vicino al minimo degli ultimi 50 anni). Le vendite al dettaglio sono state più deboli del previsto, portando a preoccupazioni per la riduzione della spesa dei consumatori, come evidenziato in numerose conference call sugli utili aziendali. Il rapporto sull’IPC di aprile è stato leggermente debole poiché la categoria degli alloggi si è indebolita. Molti economisti si aspettano che la disinflazione continui per il resto dell’anno.

C’è stata abbondanza di commenti della Fed da gestire questo mese dopo la riunione del FOMC di maggio e il rilascio dei verbali più tardi nel mese. Anche se i verbali potrebbero essere interpretati come leggermente falchi (ricordando che i verbali discutevano dei dati di marzo, che hanno mostrato un’inflazione più persistente del previsto), il presidente Powell ha suggerito che la narrazione sulla disinflazione potrebbe aver bisogno di più tempo per dispiegarsi mentre il comitato esamina i dati e acquista fiducia che l’inflazione si avvicina al target del 2%.

I futures sui tassi Fed ora prevedono una probabilità del 60% di un taglio dei tassi alla riunione di settembre del FOMC.

Commenti sugli Utili Aziendali: Gli utili aziendali del S&P 500 per il primo trimestre del 2024 sono stati positivi, con il 78% dei membri che hanno superato le stime degli EPS. Secondo i dati di FactSet, il tasso di crescita combinato per l’indice è stato del 5,9%, superando il consenso del +3,4%. Il settore dei Servizi di Comunicazione ha registrato il tasso di crescita degli utili più alto tra i 11 settori dell’S&P, con un +34%. Le superazioni degli utili sono state del +7,4%, inferiore alla media quinquennale (+8,5) ma superiore alla media decennale (+6,7%). Le superazioni dei ricavi riportate e le sorprese positive sugli utili sono state anche inferiori alle medie a medio e lungo termine. Se si escludono i “Magnifici 7” titoli, il tasso di crescita degli utili combinato per il resto dell’S&P 500 è del -1,80%, sollevando preoccupazioni per la divergenza di ampiezza. Curiosamente, FactSet ha osservato che 191 società dell’S&P 500 hanno menzionato “IA” nelle loro conference call sugli utili.

Commenti Economici: Il rapporto sulla situazione occupazionale del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti del 5 maggio per aprile ha pubblicato numeri peggiori del previsto sulla creazione di posti di lavoro (+175.000 nuovi rispetto ai +240.000 previsti), un tasso di disoccupazione inferiore (+3,9% rispetto al 4% previsto) e una crescita dei salari orari più bassa (+0,2% rispetto al 0,3%). Il tasso di partecipazione alla forza lavoro è rimasto stabile al 62,7% una riflessione che andrebbe approfondita con l’analisi tecnica dei fattori sottostanti.

L’IPC di aprile è stato più fresco del previsto con un +0,3% M/M (consenso +0,4%) e un aumento del 3,4% Y/Y rispetto al 3,5% di marzo. Il CPI core, che esclude alimenti ed energia, è aumentato anch’esso dello 0,3% M/M (in linea con il consenso) e del 3,6% Y/Y rispetto al +3,8% di marzo. Il rapporto ha mostrato una certa disinflazione nel settore degli alloggi (+0,4%), che di recente è stato uno dei principali contribuenti

