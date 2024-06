Scoglitti. Accessi spiaggia come percorso a ostacoli

“L’estate è già cominciata, di fatto, almeno per quanto riguarda le temperature, ma l’amministrazione Aiello non se n’è accorta. Ed è per questo motivo che, manco a dirlo, ci troviamo alle prese con grossissime difficoltà. Come sempre, rincorriamo le emergenze. Come sempre, programmazione zero”. Lo sottolinea il consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra, con riferimento alle segnalazioni ricevute dai bagnanti a Scoglitti, soprattutto per ciò che attiene il tratto compreso tra la zona della Scogliera e Costa Fenicia. “Un tratto – prosegue Pelligra – da anni trascurato da questa amministrazione che non ha voluto smentirsi neppure stavolta. Basta verificare, ad esempio, qual è lo stato di salute degli accessi alle spiagge per rendersi conto di come l’attenzione al riguardo sia ai minimi storici. Ma come si può fare trovare il litorale in queste condizioni quando già domenica scorsa, e ancora di più accadrà domenica prossima, gli accessi si stanno moltiplicando proprio perché le temperature sono alquanto elevate? I disagi sono più che evidenti. L’accesso in spiaggia è un percorso a ostacoli. E così non va bene. Dicono, quelli dell’amministrazione comunale, che intendono valorizzare la frazione balneare tutto l’anno. Ma in che modo? Con queste prospettive? E’, naturalmente, impossibile. Ecco perché sollecitiamo una rapida soluzione a questa vicenda e auspichiamo che nelle prossime settimane la situazione possa normalizzarsi. Perché, altrimenti, sarebbe un disastro per la stagione estiva. Assolutamente da scongiurare”.

