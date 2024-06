Ragusa in Movimento. Marciapiedi impraticabili in viale Colajanni

“L’attenzione per il decoro deve essere sempre ai massimi livelli. Perché, altrimenti, rischiamo di confrontarci con una città sempre in disordine. Circostanza che crea imbarazzo ai fruitori dei marciapiedi e di chi, dunque, potrebbe scegliere di utilizzare mezzi diversi per spostarsi e, però, deve essere nella condizione di poterlo fare al meglio. Quanto accade in viale Napoleone Colajanni, così come denunciato da alcuni cittadini, non va purtroppo in questa direzione”.

Lo asserisce il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, il quale aggiunge: “Purtroppo periodicamente ci confrontiamo con le stesse difficoltà di sempre. Non è la prima volta che segnaliamo la presenza di vegetazione spontanea così importante da impedire addirittura il transito di chi è a piedi. E’ davvero un peccato perché magari nei prossimi giorni si interverrà. Però, abbiamo sprecato tutto questo tempo che avrebbe potuto essere utilizzato in modo proficuo da alcuni cittadini. Oggettivamente, al momento, il viale risulta essere impraticabile dai pedoni. Quindi, è indispensabile darsi subito da fare e trovare le soluzioni più adatte affinché questo disagio non torni a ripetersi”.

Salva