Modica Calcio. Ora concentrati sul Pompei

Finale Playoff al cardiopalmo per il Modica Calcio di Pitino e Radenza che pareggiando 2-2 in casa contro l’Aurora Alto Casertano, si regala il passaggio del turno grazie alla vittoria maturata nella gara di andata. Domenica sarà finale di andata contro Pompei al “Vincenzo Barone” e poi trasferta, sette giorni dopo, che decreterà il finale di stagione.

“Sembra di averla giocata tutti questa partita – dichiarano i patron Mattia Pitino e Danilo Radenza a fine gara – lo staff, la dirigenza e ovviamente i ragazzi, noi da qui possiamo dare poco ma le energie spese sono state tante. La perseveranza in questo sport è un valore aggiunto, noi non abbiamo mai smesso di crederci e per questo abbiamo deciso di rilanciare in un momento difficile e affidarci a mister Settineri. Tanti meriti vanno al mister e soprattutto ai ragazzi che sono riusciti a resettare mesi bui e difficili. Adesso ci meritiamo questo risultato e ci godiamo il momento con le ultime due gare da giocare in una stagione lunghissima”.

