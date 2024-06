Scontro tra due auto. Ferito trasferito in elisoccorso

Scontro fra due auto ieri sera tra Cava D’Aliga e Donnalucata, in seguito a un tamponamento. Una delle due auto è cappottata, invece il conducente dell’altra autovettura, si è in un primo momento allontanato, anche se dopo è tornato sul luogo dove è avvenuto il sinistro. Sul posto oltre ai carabinieri, che hanno interrogato la persona che si era allontanata e sottoposto a test alcolemico, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’automobilista ferito all’ospedale e poi trasferito in elisoccorso a Catania.

Salva