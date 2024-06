Scicli. Erogazione bonus per la nascita di un figlio, come presentare la domanda

Il Comune di Scicli porta a conoscenza che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con D.D.G. n.1336/S8 del 30/05/2024 ha previsto, nei limiti dello stanziamento disponibile, l’assegnazione di un bonus di € 1.000,00 per ogni figlio nato da erogare attraverso i Comuni dell’Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.

BENEFICIARI

Possono presentare istanza per la concessione del Bonus un genitore o, in caso di impedimento di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei requisiti appresso riportati.

REQUISITI

Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extra comunitario, titolarità di permesso di soggiorno;

residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno 12 mesi al momento del parto;

nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

indicatore I.S.E.E. in corso di validità del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Istanza redatta su apposito modulo, che può essere ritirato presso la sede dei Servizi Sociali, sita in C.so Mazzini n. 5, o scaricata dal sito del Comune all’indirizzo: www.comune.scicli.rg.it alla sezione Avvisi Bandi e Gare, da presentare presso il Comune di residenza del nucleo familiare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e segg. del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e corredata di:

1. fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;

2. attestato indicatore I.S.E.E. in corso di validità rilasciato dagli uffici abilitati;

3. in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

4. copia dell’eventuale provvedimento di adozione;

TERMINE DI PRESENTAZIONE

L’istanza, unitamente agli allegati, deve essere presentata presso il protocollo generale del Comune di Scicli, sito in Via Nazionale, o inviata a mezzo Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it, a pena di esclusione, :

. entro il 06/09/2024, per i nati dal 01.01.2024 al 30.06.2024 (I° Semestre )

. entro il 25/10/2024, per i nati dal 01.07.2024 al 30.09.2024 (II° Semestre)

. entro il 14.02.2025, per i nati dal 01.10.2024 al 31.12.2024

