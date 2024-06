L’Avimecc Volley Modica riparte da Enzo Distefano

Archiviata con soddisfazione la stagione appena andata in archivio, L’Avimecc Volley Modica inizia a muovere i primi passi per programmare la sesta stagione consecutiva nel campionato di serie A3.

Il primo passo del presidente Ezio Aprile in totale accordo con il Direttore Generale Luca Leocata e il resto della dirigenza biancoazzurra è stato quello della riconferma di coach Enzo Distefano che anche il prossimo anno siederà sulla panchina del sestetto della Contea.

Una conferma più che meritata per il tecnico ragusano che alla prima stagione da primo allenatore in Terza Serie ha centrato gli obiettivi societari attraverso il bel gioco e sfruttando al massimo la rosa a disposizione dalla quale ha tirato fuori il meglio da ogni singolo elemento.

“Enzo Distefano – dichiarano i dirigenti dell’Avimecc Volley Modica – nella passata stagione ci ha dimostrato tutta la sua competenza e il suo grado di preparazione in serie A3, qualità che avevamo già visto nel suo percorso con le nostre giovanili confermando quello che tutti noi avevamo visto in lui. Questo – continuano – conferma che la sua promozione a primo allenatore della prima squadra è stata una scelta azzeccata. La sua riconferma, dunque, è stata quasi naturale e senza che nessuna di noi abbia nutrito qualche dubbio. Continueremo con lui in panchina anche la prossima stagione – concludono i dirigenti del sodalizio biancoazzurro, anche perchè gli obiettivi che ci eravamo prefissati lo scorso campionato sono stati raggiunti e con Enzo non abbiamo, quasi mai vissuto periodi di difficoltà e quelle poche volte in cui si sono presentate sono state superate egregiamente”.

In sintonia con Distefano, ora la dirigenza comporrà il nuovo roster partendo dalla riconferma dello “zoccolo duro”.

“Riparto dalla Volley Modica – dichiara Enzo Distefano – che mi ha riconfermato la fiducia dopo la mia prima stagione da primo allenatore e penso che la fiducia che mi è stata accordata sia stata ripagata con i risultati ottenuti. Ringrazio la dirigenza per avermi dato l’opportunità di continuare a lavorare con loro e per loro per un progetto in cui io credo. Pretenderò da tutti, dirigenti, giocatori e staff entusiasmo perchè, a mio parere, è il motore che spinge a raggiungere gli obiettivi e ad avere sempre buoni propositi. Il progetto che abbiamo in mente è di buon livello, come lo sarà la serie A3 di quest’anno con squadre che hanno tutte buone qualità tecniche. Ripartiremo sicuramente con le riconferme dello zoccolo duro della passata stagione, che ritengo fondamentale per fare bene, puntando su atleti e su uomini che hanno sposato il mio modus operandi e quindi saranno conferme importanti per tutto l’ambiente. Quest’anno – continua – il livello del girone Blu si alzerà ulteriolmente e con il meridiano di riferimento che si abbasserà un po’, il nostro girone sarà ancora più Meridionale con l’eccezione di Ortona che è retrocessa dalla serie A2 e dovrebbe essere inserita nel nostro girone. Il resto delle squadre saranno molto a Sud e saranno agguerritissime per conquistare i posti che contano in classifica. Alla dirigenza – conclude Enzo Distefano – prometto il mio solito impegno e il mio solito entusiasmo per esprimere la migliore pallavolo possibile e quindi accontentare così anche i tanti tifosi che da anni ci seguono e che ci sostengono con tanta passione e al “PalaRizza” non ci fanno mancare il loro calore”.

