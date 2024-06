Una nuova auto per la Polizia locale di Scicli

Si rinnova l’autoparco del Comune di Scicli e segnatamente quello della Polizia Locale che con le sue auto presidia il territorio comunale, vasto e articolato in quattro borgate marinare. È stata consegnata oggi la nuova Fiat Tipo con la livrea della polizia municipale. Il primo giro di chiave alla presenza del sindaco Mario Marino e della comandante Maria Rosa Portelli.

Le percorrenze elevate di queste auto, sempre impegnate in servizi perlustrativi e in attività sul territorio, fa sì che si renda necessario il loro turn over.

