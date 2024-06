Si è spento uno dei pionieri del polo avicolo modicano. Lucio Giannone

Si è spento questa notte all’età di 79 anni Lucio Giannone, uno tra i più grandi imprenditore del settore avicolo modicano, fondatore dell’Azienda Avi.Med. Molto conosciuto in città non solo come un eccellente imprenditore, ma anche come persona disponibile e presente nella vita sociale. L’azienda Avi.Med. grazie al suo impegno è molto cresciuta nel corso degli anni, tant’è che è diventata leader in Sicilia nella produzione e commercializzazione di uova fresche. Alla famiglia Giannone le condoglianze di tutta la redazione di RadioRtm.

