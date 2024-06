Muore lanciandosi dal quarto piano del policlinico

Un uomo di 64 anni è morto nella serata di ieri dopo essersi lanciato dal quarto piano del Padiglione 8 dell’ospedale. L’uomo era ricoverato nella struttura che ospita la clinica chirurgica del Policlinico di Catania, dove era già stato sottoposto ad un intervento di chirurgia vascolare, pronto per essere dimesso di lì a poco. E’ ancora un mistero la causa della tragedia che ha spinto l’uomo al suicidio. Ad accorgersi del cadavere, un paziente che si trovava al piano di sotto. Avvertiti gli uomini della vigilanza che hanno raggiunto l’uomo quando però non ci stava più nulla da fare. Questa è la seconda tragedia dopo quella avvenuta sempre al Policlinico lo scorso 9 aprile, quando una studentessa di 32 anni si era lanciata dal settimo piano di un altro padiglione. Anche in quel caso si era trattato di un suicidio. Sul posto la Polizia scientifica della questura di Catania.

