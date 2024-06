Spinge il marito giù dal ponte

BAGHERIA (PALERMO) – Una donna, al culmine di una lite col marito lo ha spinto giù da un ponte senza paratie sulla litoranea vicino ad Aspra, frazione di Bagheria. La donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate, mentre il marito, precipitato da cinque metri di altezza, è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarlo all’ospedale Civico a Palermo in codice rosso, dove gli sono state riscontrate diverse fratture, ma di non essere in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Bagheria e i vigili del fuoco. Secondo quanto emerso dalle prime indagini i due coniugi erano in procinto di separazione e per tale ragione stavano litigando.

