Rubavano energia elettrica a Scogli. Due deferiti

I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà due cittadini albanesi per furto aggravato di energia elettrica: avevano realizzato un bypass sul contatore per evitare i consumi.

Durante un controllo presso un’abitazione della frazione marinara ove sono emerse anomalie sull’impianto di allaccio ai contatori dell’energia elettrica. Pertanto i Carabinieri, insospettiti da tali singolarità, provvedevano ad interessare personale tecnico dell’Enel che, con propri misuratori, costatava irregolari consumi di energia elettrica; approfonditi controlli tecnici facevano emergere l’esistenza di una alterazione dell’impianto di fornitura di energia elettrica mediante un illecito cablaggio di cavi tale da manomettere il misuratore di energia elettrica.

Dopo che il personale tecnico dell’Enel ha proceduto a rimuovere il contatore manomesso e ripristinare la sicurezza dell’impianto elettrico, i militari hanno identificato gli utilizzatori dell’immobile in T.A. e T.A., cittadini albanesi, rispettivamente di 43 e 45 anni, ovvero terminate le procedure di identificazione li hanno deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso di energia elettrica.

