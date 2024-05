Auto nella scarpata. E’ avvenuto a Ragusa, quando un albanese, pare per una manovra azzardata, dopo avere urtato un’altra vettura, ha perso il controllo del proprio veicolo. L’auto è, dunque, precipitata dal ponte che supera il Trivio Cucinello sino alla scarpata sottostante dove corrono i binari ferroviari della stazione. Assieme a lui un altro passeggero. Entrambi sono praticamente illesi. Sul posto, per accertamenti, la polizia e i sanitari del 118 per prestare soccorso.

