On. Assenza, fondo Sviluppo e Coesione: risultato storico per la provincia di Ragusa

Con la firma di domani sull’accordo per il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, alla Sicilia andranno 6,8 miliardi di euro da impiegare in vari ambiti: dalla competitività delle imprese al settore dell’energia, dall’ambiente alla cultura, dalla prevenzione del dissesto idrogeologico all’istruzione. Un piano di intervento strategico e di risorse che la Regione ha deciso di impiegare per lo sviluppo e la crescita con la condivisione dei territori. Ad annunciarlo è l’onorevole Giorgio Assenza.

La provincia di Ragusa ottiene oltre 200 milioni di euro che andranno a potenziare infrastrutture vitali per il territorio ibleo. Venti di milioni di euro saranno destinati allo sviluppo dell’area Cargo presso l’Aeroporto di Comiso e oltre trenta milioni per il potenziamento dei collegamenti stradali dello scalo. Grande attenzione è stata posta per la prevenzione del rischio idrogeologico, il potenziamento della rete viaria provinciale, i parchi archeologici e altre opere importanti come l’impianto di depurazione di Vittoria e la rete fognaria di Scoglitti, mentre ulteriori risorse, con altre fonti di finanziamento, verranno presto destinati al completamento dell’autostrada Siracusa-Gela.

Il risultato per il nostro territorio può definirsi storico, commenta Assenza. Conosciamo le potenzialità e le capacità della nostra provincia: questi fondi rappresentano importanti risorse per la crescita e lo sviluppo di questa parte della Sicilia che da sempre, con i suoi ambiti di eccellenza, costituisce un modello.

