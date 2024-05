Riqualificazione Piazza Solferino e Piazza Lupis. FdI Ragusa: “Tutto tace”

“Sono già trascorsi sei mesi dalla presentazione del nostro atto di indirizzo con cui chiedevamo un concorso di idee per riqualificare Piazza Solferino e Piazza Lupis. Nella seduta dell’11 dicembre 2023, affermano dal coordinamento cittadino di FdI Ragusa, il consiglio comunale ha approvato l’atto di indirizzo, che nella sua versione originale prevedeva un concorso di idee, stralciato ed emendato dalla maggioranza con un generico “ascolto dei cittadini”.”

“Purtroppo, a sei mesi da quella data, non è dato sapere, ufficialmente, come e quando l’amministrazione avvierà tale “ascolto dei cittadini” e con quali criteri e strumenti selezionerà eventuali idee. Ci giunge voce, inoltre, che l’assessore ai centri storici abbia già incontrato informalmente alcuni residenti del quartiere ecce homo per presentare degli interventi di riqualificazione. E allora ci chiediamo: quali sono, se ci sono, questi progetti? Come è avvenuto il coinvolgimento dei cittadini?

“Abbiamo, quindi, concludono dal coordinamento cittadino di FdI Ragusa, depositato tramite il nostro consigliere Bitetti una interrogazione, nella speranza che tutti questi dubbi vengano dipanati.”

