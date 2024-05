La prossima settimana cominceranno i lavori in via Pietro Borrometi

Sono terminati in queste ore gli interventi e i sondaggi portati a compimento da Iblea Acque in via Pietro Borrometi, C.le Trapani Rocciola. I sondaggi sono stati fatti per verificare i motivi del cedimento dell’asfalto e delle conseguenti buche che si sono venute a creare nel suddetto tratto di strada. “Nessuna trascuratezza o disinteresse – ha dichiarato il Vicesindaco di Modica, e assessore alle Manutenzioni, Giorgio Belluardo – ma piuttosto una vigile attenzione, perché non si è trattato della semplice riparazione di una buca. Per questo è stato necessario un po’ di tempo in più a Iblea Acque per chiudere ogni verifica. In ogni caso – assicura Belluardo, la prossima settimana, una volta compiuti gli adempimenti necessari sul piano della viabilità, cominceranno i lavori di riparazione che speriamo di completare in tempi brevissimi”.

