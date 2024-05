Tentata rapina ed estorsione a Ragusa. Due condanne: 12 anni

Due persone sono state condanne mentre una è stata assolta dal Collegio Penale del Tribunale di Ragusa (presidente Elio Manenti, a latere Maria Rabini e Gemma Occhipinti). Condannato un trentaduenne, nato a Vercelli ma residente a Ragusa, a sei anni e sei mesi per rapina e tentata estorsione, e a sei anni e quattro mesi un albanese di 26 anni, per gli stessi reati, difesi dagli avvocati Alessandro Agnello e Fabrizio Cavallo. Assolto il terzo imputato, un avolese di 30 anni, difeso dall’avvocato Simona Cultrera. Le indagini furono coordinate dalla Procura di Ragusa e svolte dalla polizia di Stato. Secondo l’accusa, gli imputati avevano rapinato un giovane sottraendogli un telefono cellulare e causandogli ferite giudicate guaribili in 15 giorni, chiedendo in cambio soldi a loro dire dovuti per una partita di droga non pagata. Il pm Silvia Giarrizzo aveva chiesto 11 anni e tre mesi per il piemontese e 10 anni, 11 mesi e 10 giorni per l’albanese. Assoluzione per il terzo imputato. Rapina e tentata estorsione furono commesse a Ragusa il 27 dicembre del 2022;

