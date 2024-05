La terza edizione del Sicily Music Conference fa tappa a Palermo e Catania

Torna per il terzo anno il “Sicily Music Conference”, la conferenza internazionale sulla musica in Sicilia, iniziato il 22 maggio e si concluderà domani 25 maggio 2024, con eventi e meeting tra Palermo e Catania.

Quattro giorni per incontrare, ascoltare e parlare con i principali professionisti della musica italiana ed internazionale.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, la Sicily Music Conference continua ad essere un punto di riferimento per l’industria musicale italiana e internazionale, con un programma ricco di incontri, performance e dibattiti incentrati sui temi più attuali del settore. Per il primo anno e con grandissima emozione la conference raddoppia e dopo i due giorni di Palermo presso il Teatro Garibaldi si trasferirà al Palazzo della Cultura di Catania, città unica e ricca di una tradizione culturale e musicale riconosciuta nel mondo.

La Sicily Music Conference da sempre parte dalla musica per parlare di molto altro e così sarà anche quest’anno: dalla social responsibility, ai modelli culturali del Mediterraneo, dalle residenze artistiche all’inclusività, dalla nuova legge sullo spettacolo al turismo musicale.

Quest’anno, in particolare, si è deciso di coinvolgere realtà che si affacciano su un mare che non è solo un luogo fisico, ma è anche un simbolo che evoca storie e sentimenti, mantenendo primario il senso di territorio. Verrà così affrontato il tema a livello internazionale, perché la Sicilia è una terra di passione, di musica, di cultura e anche di grandi e tanti spazi utilizzabili per supportare la cultura.

Il tutto ha avuto inizio martedì 21 maggio con un evento speciale: COSMO in concerto per una

delle 6 tappe di Heroes Festival 2024, manifestazione prodotta da Music Innovation Hub al fianco del Festival dello Sviluppo Sostenibile (ASviS) e in collaborazione con UN SDG Action Campaign che ha scelto proprio la Sicily Music Conference per raggiungere il pubblico del sud Italia. Domani, sabato 25 maggio, si svolgerà l’ultimo giorno di conference e inizierà al mattino con il workshop sulla comunicazione nella musica e nel pomeriggio si terrà il secondo slot del workshop Music Export Kit.

Nella sala conferenze verranno esplorate le sfide e le opportunità che gli artisti musicali del Sud affrontano nel perseguire le proprie passioni e carriere.

Salva