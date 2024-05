Elezioni europee: domenica 26 maggio l’incontro organizzato dall’On.Abbate

“Diciamoci la verità: le elezioni europee in provincia di Ragusa non hanno mai stimolato più di tanto l’elettorato ibleo. Nell’ultima tornata, quella del 2019, in provincia si registrò un’affluenza bassa, pari al 36%, in calo rispetto alla precedente che si attestava al 40%. Ben al di sotto della media nazionale che fu del 50%. Questi dati vogliono dire che i ragusani non hanno mai sentito la rappresentanza europea come una priorità ed hanno guardato a queste consultazioni quasi con disinteresse. Quest’anno è arrivato il momento di invertire il trend e cercare un coinvolgimento di massa perché, forse come non mai, le elezioni europee 2024 potranno rappresentare tanto per la nostra provincia”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate a poche settimane dal voto europeo; “Domenica 26 maggio alle ore 10:00 ci riuniremo con tanti amici per discutere delle strategie politiche da seguire in vista di questa fondamentale scadenza elettorale. La risposta calorosissima che ho avuto in occasione di un’altra riunione un paio di settimane fa, mi induce a pensare che effettivamente qualcosa di diverso sta accadendo. Pur non avendo il nostro simbolo DC – continua il parlamentare regionale – ci stiamo impegnando in prima linea con tutte le nostre forze per supportare un progetto in cui crediamo tantissimo ovvero quello di Noi Moderati con Forza Italia. Sono sicuro che anche domenica saranno in tanti gli amici che interverranno e si confronteranno con noi e con i candidati, un’occasione unica per tutta la provincia di essere al centro anche dell’Europa”.

