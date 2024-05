Incidente stradale stamattina a Motta Sant’Anastasia, in cui sono state coinvolte cinque autovetture. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che si stanno occupando delle operazioni di gestione della viabilità, a causa del traffico rimasto bloccato sulla Strada Statale 121, tratto Catania-Paternò all’altezza dello svincolo Misterbianco-Motta S. Anastasia e sulla carreggiata in direzione Catania. Al momento non risultano persone ferite.

