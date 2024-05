Gestione migranti, Dipasquale: “Ammontano a 3 milioni le risorse”

“Ammonta a un totale di 3milioni di euro il finanziamento da ripartire tra i territori in prima linea nell’affrontare il fenomeno migratorio e, in provincia di Ragusa, oltre al comune di Pozzallo che era già destinatario di un finanziamento annuo di 500mila euro grazie a un mio emendamento alla finanziaria del 2018, anche il comune capoluogo e il comune di Modica riceveranno delle somme. Sono in arrivo in questi giorni gli acconti da 150mila euro per ogni comune”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Il Comune di Pozzallo, in particolare – ricorda Dipasquale – con un mio emendamento alla Finanziaria del 2018, è stato equiparato al comune di Lampedusa che già era destinatario di risorse a compensazione dell’impegno profuso per la gestione dell’accoglienza dei migranti. Nella Finanziaria approvata a gennaio 2024, invece, con un altro mio intervento legislativo, sono state incrementate le risorse da 2 a 3milioni di euro da ripartire in percentuale per i Comuni impegnati su questo fronte, potendo così allargare la platea degli enti interessati: non più solo Pozzallo e Lampedusa, ma anche Trapani, Portopalo di Capo Passero e Modica. A questi comuni, poi, con l’emendamento in questione, è stato aggiunto quello di Ragusa che era stato dimenticato e dove, in contrada Cifali al confine con il territorio di Comiso, si trova un centro per migranti”.

“Ciò che è importante sottolineare – conclude Dipasquale – è che il Parlamento siciliano ha accolto e fatto proprio, su mia proposta, i principi di rispetto, correttezza e uguale trattamento tra i territori”.

