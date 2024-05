Ispica, “Assegnare subito le licenze per gli NCC”

“Assegnare subito le licenze per il servizio di Noleggio con conducente”. Lo ha chiesto ieri sera durante la discussione generale in Consiglio comunale il dem Gianni Stornello.

“Una sentenza del Tar del Lazio – ha argomentato Stornello – ha di fatto tolto il blocco delle licenze operato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2008. Allora – ha ricordato l’esponente del Partito Democratico – il Comune di Ispica aveva emesso un bando per assegnare dodici licenze ma si era dovuto fermare alla graduatoria provvisoria proprio a causa della decisione del ministero. È probabile che Ispica sia l’unico comune d’Italia ad avere una graduatoria pronta che, fatte le ultime verifiche burocratiche, può essere resa facilmente definitiva. Attualmente svolge il servizio solo una ditta. L’assegnazione delle ulteriori licenze – sostiene Stornello – sarebbe di grande aiuto alla mobilità sostenibile, alle persone anche anziane che non hanno disponibilità di mezzi e allo sviluppo turistico del territorio, dove da anni peraltro non esistono taxi. Non vorremmo che, come per il Piano regolatore e il Bilancio stabilmente riequilibrato, le note lentezze dell’Amministrazione coinvolgano anche il potenziamento di questo servizio, tanto più che ho contezza del fatto che gli uffici sono a conoscenza della sentenza del Tar del Lazio e che solo un deciso input da parte dell’Amministrazione può renderlo prioritario. È per questo – ha concluso Stornello – che mi appello al sindaco e all’assessore competente perché diano carattere di priorità all’assegnazione delle dodici licenze in sospeso”.

