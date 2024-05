Un grosso incendio ad Acate: in fiamme mezzi da lavoro

Un grosso incendio ieri sera ad Acate. Ad andare in fumo numerosi veicoli da cantiere parcheggiati nella sede di una azienda di scavi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. Pare che i mezzi erano stati utilizzati poco prima, e poi parcheggiati come sempre nell’area di proprietà della ditta. Sembrerebbe che le fiamme si siano sviluppate dalla motrice, che hanno coinvolto il rimorchio sul quale era caricato un escavatore. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte inoltrata per avere ragione delle fiamme. Intanto, sono state avviate le indagini da parte della polizia di Stato che dovrà scoprire le cause che hanno fatto scoppiare l’incendio distruggendo i mezzi i cui danni si aggirano intorno a decine di migliaia di euro. Anche la struttura è stata coinvolta nell’incendio i cui danni sono ancora in corso di quantificazione.

