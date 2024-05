Anc Ragusa. Sabato importante momento di formazione

Un importante momento di formazione è promosso dall’Associazione nazionale commercialisti per domani, sabato 11 maggio, dalle 9 alle 13. Nella sede dell’antico convento dei Cappuccini, all’interno del Giardino ibleo, si terrà un incontro su “Accertamento, contenzioso e riscossione dopo la Legge delega per la riforma fiscale”. Dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali a cura del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, del presidente Odcec Ragusa, Maurizio Attinelli, e della vicepresidente Anc nazionale, Miriam Dieghi, interverrà in videoconferenza l’on. Daniela Dondi, componente della commissione Giustizia alla Camera. A relazionare sarà la commercialista Rosanna Acierno. Sul tappeto le novità in materia di accertamento (obbligatorietà del contraddittorio preventivo, il nuovo accertamento con adesione, la nuova disciplina degli atti di recupero, l’adesione ai Pvc); le novità in materia di contenzioso tributario (la motivazione degli atti impositivi, la inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di legge, l’abrogazione del reclamo-mediazione, la testimonianza scritta, l’impugnazione del rifiuto di autotutela obbligatoria, le nuove tempistiche per le deliberazioni delle corti di giustizia tributaria); le novità in materia di riscossione (le nuove regole per la dilazione dei ruoli e degli altri carichi, discarico del magazzino “Riscossione”, il divieto di compensazione per ruoli superiori a 100mila euro; il potenziamento delle misure esecutive); le più comuni contestazioni del Fisco e le possibili strategie difensive (l’utilizzo in compensazione del credito con visto irregolare; l’utilizzo di fatture false; la registrazione di atti giudiziari). “Anche questa volta – spiega il presidente Anc Ragusa Paolino – abbiamo cercato di intercettare quelle che sono le esigenze dei nostri associati coinvolgendo non solo la relatrice, la dottoressa Rosanna Acierno, cultrice della materia, ma facendo intervenire anche l’onorevole Dondi che ha curato in qualità di componente della commissione Giustizia quelle che sono tutte le novità inerenti alla riforma Cartabia”.

