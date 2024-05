Grandi eventi a Modica: mostra Andy Warhol, Carmen Consoli, Billy Cobham, Edoardo Bennato e gli autori con “Scenari”

Grandi eventi. E’ l’assoluta novità che riguarda la nuova stagione di “InTeatroAperto”, la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, presentata ufficialmente stamani in conferenza stampa, con il patrocinio del Comune di Modica, il sostegno della Regione Siciliana e dell’Ars e di sponsor privati.

Modica torna ad essere polo culturale pronta ad offrire ancora una volta un ventaglio di proposte varie che appassioneranno cittadini e turisti, richiamando sicuramente un’importante affluenza.

Tra gli eventi di maggiore spicco è stata annunciata la mostra “Andy Warhol and Pop Friends”, organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi, con main sponsor Dse Pubblicità, Domenico Sanfilippo Editore e Mutika EMC. Curata da Graziano Menolascina e Paolo Nifosì, nella mostra ospitata dal 15 giugno al 13 ottobre presso l’ex Convento del Carmine, saranno esposte oltre 100 opere provenienti da fondazioni, archivi e importanti collezioni private. Andy Warhol, l’indiscusso re della Pop Art, sarà il protagonista indiscusso con circa 60 opere in esposizione, tra cui le preziose serigrafie di icone della cultura di massa come Marilyn Monroe e Liz Taylor, i suoi iconici “Self-Portrait”, ma anche opere originali, come il capolavoro assoluto “Vesuvius”. In esposizione anche le opere di suoi illustri amici e colleghi che insieme a lui hanno contribuito al grande cambiamento dell’arte contemporanea negli anni ’60, come Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Francesco Clemente e altri.

Accanto alla prestigiosa mostra che per quattro mesi permetterà ai visitatori di guardare ad un’epoca attraverso le opere di Andy Warhol, si affiancano altri eventi imperdibili. La musica sarà un’altra grande protagonista dell’estate modicana, e tra i nomi brillano quelli di Carmen Consoli, Edoardo Bennato e Billy Cobham. Billy Cobham, eccezionale batterista, percussionista e compositore americano, sarà all’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica il 5 agosto. La sua musica non conosce confini spaziando tra jazz, fusion e rock. Virtuoso della batteria, Cobham è riconosciuto tra i più grandi batteristi di sempre e con “Spectrum 50 Project” affascinerà il pubblico presente.

Altra grande protagonista indiscussa sarà la cantantessa siciliana Carmen Consoli, che il 10 agosto porterà sempre all’auditorium di Marina di Modica una tappa del suo tour mondiale “Terra ca nun senti”, concerto-evento che attraverso un racconto in note omaggia la splendida Sicilia con il filone delle canzoni tradizionali siciliane ma anche con brani di altri grandi artisti come Rosa Balistreri e Franco Battiato. Una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen. E dall’auditorium di Marina di Modica si alzerà il 25 agosto anche la voce di Edoardo Bennato, cantautore tra i più amati e voce rock tre le più graffianti del panorama musicale italiano che con “Rock Summer Tour” regalerà un concerto magico nel quale si potranno ascoltare i suoi più grandi successi.

Spazio al divertimento anche per i più giovani che potranno scendere in piazza per serate dedicate alla musica da vivere sotto le stelle, con appuntamenti con le radio nazionali per trasmettere tutta la vivacità festosa dell’estate siciliana. Tra le altre iniziative, ritorna la rassegna “Scenari”, promossa dalla libreria Mondadori di Modica in piena sinergia con la Fondazione Teatro Garibaldi. Anche quest’anno saranno tanti i nomi di autori noti a livello nazionale che nei suggestivi luoghi della città presenteranno i propri libri, rafforzando ancora una volta il legame tra letteratura e territorio.

Altro appuntamento da non perdere di “InTeatrAperto” è quello con il teatro amatoriale, che vedrà talentuose compagnie locali interpretare opere divertenti ed offrire momenti di svago agli spettatori. Il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata, ha aggiunto come “InTeatroAperto” sia un appuntamento molto atteso sia dagli abitanti che dai turisti che in estate affollano il Sud Est della Sicilia. “Ancora una volta la Fondazione Teatro Garibaldi presenta un cartellone di altissima qualità – ha sottolineato il sovrintendente – E questo sempre grazie al supporto dei nostri affezionati spettatori e al sostegno dei nostri partner. La mostra di Andy Warhol si preannuncia uno degli eventi più significativi in Sicilia e ospitarla a Modica è un grande onore, così come avere artisti del calibro di Carmen Consoli, Edoardo Bennato e Billy Cobham”. Appuntamenti che fanno parte di un progetto complessivo che parte da lontano come ricordato anche dagli altri intervenuti alla conferenza stampa, il vicepresidente Giorgio Rizza, il deputato regionale Ignazio Abbate, il critico Paolo Nifosì e l’operatrice culturale Piera Ficili.

