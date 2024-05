Pozzallo. Gatto ucciso e scuoiato

“Cosa può balzare nella testa di qualche idiota dopo aver preso un gattino indifeso, ammazzarlo e successivamente scuoiarlo, ce lo siamo chiesti in molti, ovviamente senza risposta. Siamo sconcertati, indignati e incavolati perché, nonostante il richiamo ai valori di civiltà, questa città ancora deve crescere”. Le parole del presidente dell’associazione animalista di Pozzallo “Il parco della Civiltà”, Antonio Ignazio Cicciarella, non hanno bisogno di repliche. La notizia è quella che non vorremmo mai leggere. Nella mattinata di giovedì, nei pressi della scuola “I.I.S. Liceo Scientifico e Tecnico Economico “Giorgio La Pira”, alcuni animalisti volontari hanno trovato un gatto scuoiato, opera sicuramente di qualche idiota il quale, non avendo niente da fare, ha pensato bene di accanirsi contro l’animale indifeso.

“Nonostante le interlocuzioni con l’Amministrazione comunale – dice Cicciarella – ad oggi, non abbiamo avuto risposte per quanto concerne il medico reperibile h24 e altre richieste, come lo scoppio dei petardi durante le feste religiose, la cui raccolta firme con più di 600 persone che sono venute a firmare, è stata lettera morta. Chiedo ufficialmente al signor sindaco che intenzioni abbia per le tematiche legate al mondo animale. Non possiamo più tollerare ritardi e tentennamenti. Ci dicano cosa vogliono fare e se hanno intenzioni serie. Il tempo dell’attesa è già finito”.

Sull’accaduto del gatto trovato morto e scuoiato, Cicciarella ha già in mente cosa fare. “Farò una denuncia verso ignoti e, sapendo che ci sono delle telecamere vicino la scuola, chiederò alle forze dell’ordine i filmati di chi ha frequentato quei luoghi nella giornata del Primo Maggio. Se dovesse saltare fuori il video di chi ha ridotto il gatto in quel modo, farò pubblica denuncia, dovesse essere anche un minorenne. Non mi importa. Questo inutile scempio deve finire”.

