Psichiatria Modica organizza la mostra “Parole di carta bagnata”

Martedì 7 maggio, alle 17.30, alla galleria “Fermata d’Arte” dell’Unità di Psichiatria di Modica, in via Aldo Moro n.3, verrà inaugurata la mostra “Parole di carta bagnata”. Verranno messi in mostra gli acquerelli realizzati nel laboratorio di pittura diretto dal maestro Salvatore Fratantonio. Il laboratorio, come il teatro o la fotografia, rientra tra i progetti di riabilitazione psichiatrica che, utilizzando l’elemento terapeutico della espressività e della creatività, consentono di aprirsi a nuove esperienze e di entrare in relazione con gli altri. In questo percorso, ogni paziente ha potuto confrontarsi con l’esperienza del dipingere, sotto la guida di un esperto e con la supervisione degli operatori, per dare voce a parti nascoste di sé e per poterle liberamente esprimere attraverso linguaggi non verbali.

La mostra sarà visitabile dal 7 maggio al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. “Il nostro invito è rivolto a tutti – dice Alessandra Barone, sociologa del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP – Artisti, famiglie e associazioni sono i benvenuti. In questo modo proveremo a trasformare i luoghi di cura in spazi sociali e culturali aperti alla città, per promuovere l’indispensabile vicinanza tra sanità e comunità civile”.

