Investito dalle fiamme. Modicano muore dopo 7 giorni di agonia

E’ deceduto a Catania, dov’era stato ricoverato lo scorso 23 aprile, il 39enne modicano Alessandro Brafa. Era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” ma si era reso necessario trasferirlo al centro grandi ustioni del capoluogo etneo. L’uomo stava eseguendo dei lavori all’interno del proprio appartamento, all’ultimo piano di una palazzina di Via Iachinoto Saverio (foto), strada limitrofa alla trafficatissima Via Tirella. Mentre maneggiava un barattolo contenente diluente al nitro, pare per lo sversamento della cenere di una sigaretta, si è sprigionato una fiamma che lo aveva investito e che aveva compromesso quasi l’intera superficie del corpo.

