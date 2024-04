Ragusa invasa dalle bici, grazie alla Granfondo

La Granfondo più a sud d’Italia non ha tradito le attese: le strade di Ragusa e della provincia per un giorno sono state popolate di biciclette invece che di auto, per la seconda edizione della GF Città di Ragusa, confermatasi un evento di primissimo piano nel campo delle due ruote amatoriali. Oltre 300 gli arrivati tra i due percorsi, con la gara amatoriale che era abbinata anche a quella agonistica per le categorie juniores e Under 23.

La prova più lunga prevedeva una distanza di 119,5 km per quasi 1.800 metri di dislivello. La prova si è risolta in una sfida a due, portata a casa da Nicola Genovese (Libertas Team Rosso Azzurri) che in 3h12’46” ha prevalso su Giuseppe Di Salvo (GDS Team Competition) per 20”. Molto più staccato il terzo arrivato, Pietro Mina (Team Bike Siracusa-Noto) a 2’04”. Il team Libertas Rosso Azzurri ha primeggiato anche fra le donne per merito di Maria Migliore, prima in 4h00’01” con 1’59” su Ester Pisani (Team Nuova Avir) e 7’16” sulla maltese Diana Muscat (Team Greens).

La gara assegnava i titoli regionali, andati rispettivamente a Ivan Troia (Privitera Bike/ELMT), Nicola Genovese (Lib.Team Rosso Azzurri/M1), Giuseppe Pellegrino (Team Nuova Avir/M2), Giuseppe Di Salvo (GDS Team Competition/M3), Giovanni Campobello (Team Sparkle/M4), Alfredo Stimoli (Pro Bike Ramacca/M5), Domenico Fiorito (Team Bike Ionica Riposto/M6), Giovanni Belluardo (Team Nuova Avir/M7), Giuseppe Cortese (Velonose Sicilia Cycling/M8), Maria Migliore (Team Rosso Azzurri/W4), Ester Pisani (Team Nuova Avir/W5).

Nel percorso medio di 95 km per 1.313 metri successo per Alessio Finocchi (Team Stefan) che in 2h33’11” ha staccato di 32” Mario Marino (Pedale Megarese Augusta) che in volata ha preceduto Giuseppe Cicciari (Gioventù Pacese) e altri 4 corridori. A Giovanna Carnemolla (Team Rosso Azzurri) la gara femminile in 2h54’37”, alle sue spalle Laura Cannizzo (Bike Queen) a 8’24” e Grazia Maria Grasso (Team Nuova Avir) a 29’15”.

Luca Brancato (Cycling Team Nial Nizzoli) è stato invece il migliore nella prova agonistica. Lo junior ha chiuso in 3h16’15” chiudendo insieme al compagno di colori Matteo Paltrinieri, terzo Giovanni Distefano (Naturosa Bike & Co.) a 1’09”, Giorgio Beretti, compagno di squadra di Brancato, primo tra gli Under 23.

Una grande giornata di sport vissuta a Ragusa, grazie anche alla collaborazione del Comune e di tante associazioni e sponsor del posto che hanno garantito la loro collaborazione per una gara che, pur essendo solo al suo secondo anno, è già nel cuore degli appassionati siciliani e non solo.

