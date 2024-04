Scicli. Lopes, Bilancio senza visione politica e zero proposte

Dopo una seduta fiume del Consiglio comunale di Scicli iniziata nella mattina di ieri è stato approvato il bilancio comunale di previsione. Un documento importante, poiché strumento urbanistico considerato rispondente alle esigenze della comunità. Bilancio che ha ricevuto il plauso del primo cittadino e della maggioranza tutta, ma che non è stato risparmiato dalle critiche invece dell’opposizione, il quale dagli scranni hanno fatto sentire la loro voce di dissenso rispetto ad alcune voci del Bilancio. Una dura critica arriva da parte del consigliere Marco Lopes, della lista “Vindigni Sindaco”, che lo ha definito un bilancio “privo di una visione politica e senza nessuna proposta concreta”.

Il consigliere comunale Lopes, in una nota, evidenzia come, votando parere contrario, sia un bilancio “molto tecnico e poco politico, poco visionario e per nulla innovativo. È vero che la coperta è corta e i margini di manovra sono scarsi, ma la politica deve avere visione utilizzando nel miglior modo possibile le poche risorse disponibili ed è inaccettabile la mancanza di previsione di fondi e si vedono “tagliare fuori” le strutture scolastiche cittadine, il verde pubblico, turismo e manutenzione straordinaria dall’importante strumento finanziario. Un no, motivato anche dalla bocciatura di emendamenti che avrebbero fornito aiuti concreti alle fasce più disagiate della popolazione, della quale l’esecutivo Marino si cura solo a parole,

che avrebbero portato una boccata d’ossigeno ai vari problemi che affliggono la città di Scicli e il suo territorio”.

“Prendo però atto – conclude Lopes – che quello approvato in aula consiliare, da parte dell’Amministrazione Marino, è un bilancio rigido, con poca visione politica e nessuna concreta proposta, basato esclusivamente sul mantenimento dell’esistente con un’unica parola d’ordine: continuità amministrativa”.

