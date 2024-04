Unicef Ragusa. Il 4 maggio l’evento Una rosa per la Mamma

Nasce dalla generosa disponibilità del noto Make-up Artist Gianpiero Puma e da un progetto della Presidente Provinciale del Comitato Unicef di Ragusa Elisa Mandarà l’evento solidale Pigotta Unicef “Una Rosa per la Mamma”, programmato per il 4 maggio a Modica, in concomitanza con la Festa della Mamma, presso lo Studio Puma.

Dopo lo splendido riscontro dell’iniziativa “Pigotta d’Autore”, Elisa Mandarà ha coinvolto Gianpiero Puma, eclettica firma ed eccellente professionista di formazione ed esperienza internazionali, nella realizzazione dei visi di una collezione limitata di Pigotte, tutte legate dal colore rosa (che assume così un grande valore polisemico), autentici capolavori sartoriali, ai quali il Make-up Artist darà anima ed espressività col disegno e il raffinatissimo trucco dei visi.

Saranno trenta le “Rose”, ovvero le meravigliose Pigotte, realizzate dalle eccezionali “Pigottare” del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa, Irene Conti e le Volontarie Alba Boreale, Carla Sigona, Rossella Smarrocchio e Letizia Storniolo, che hanno lavorato corpo e anima al confezionamento di Pigotte uniche, originali, curate in ogni dettaglio, una diversa dall’altra, per rispecchiare non solo la personale creatività delle gentili artefici, ma anche i volti tanti e gli infiniti ruoli che può rivestire la donna. A collaborare generosamente all’iniziativa anche Indacohub di Scicli, all’opera sul versante della grafica e della stampa, ed Enrico Basile, impegnato nella cura organizzativa dell’evento.

La bambola di pezza UNICEF diventa quindi prezioso corpo artistico, mantenendo i suoi “poteri straordinari”, raggiungere le bambine e i bambini per supportarli ed aiutarli in ogni ambito in cui UNICEF lavora, assicurando all’infanzia fragile vaccinazione, nutrizione, protezione, istruzione, promuovendo i diritti dei minori in ogni contesto. Sarà possibile acquisire una Pigotta della Collezione ad edizione limitata “Una Rosa per la Mamma. Gianpiero Puma per UNICEF” a fronte di una donazione, nel corso dell’evento del 4 maggio presso lo Studio Puma Make-up, a Modica, o contattando il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa al cell. 342 7665313 o alla mail comitato.ragusa@unicef.it .

In particolare la raccolta fondi legata all’elegante Progetto “Una Rosa per la Mamma” è destinata alla drammatica Emergenza Gaza, ove la vita, la salute di bambine e bambini è quotidianamente violata, dove la morte violenta, la sofferenza lanciano al cielo ed alle nostre coscienze un grido di aiuto, al quale non possiamo non rispondere. I bambini a Gaza non hanno più cibo, acqua e cure mediche. I bambini non hanno colpe. Unicef chiede aiuto per raggiungerli tutti con interventi salvavita.

L’ultima drammatica ondata di violenza scoppiata a Gaza, in seguito all’attacco del 7 ottobre contro civili israeliani, aggrava un’emergenza mai risolta. Nello Stato di Palestina, oltre 3,1 milioni di persone, di cui quasi 1,5 milioni bambini, hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria. Nella Striscia di Gaza, l’intera popolazione è in disperato bisogno d’aiuto: 2,2 milioni di persone, metà delle quali sono bambini.

La situazione a Gaza è catastrofica. Migliaia di civili continuano ad essere uccisi o feriti a causa delle violenze in atto, le abitazioni e le infrastrutture essenziali sono in rovina, le famiglie sono sfollate in scuole ed ospedali, anch’essi oggetto di attacchi militari indiscriminati. La popolazione è tagliata fuori dalle forniture di acqua, cibo, medicine e altri beni essenziali, compreso l’accesso sicuro agli ospedali.

La pausa nei combattimenti del 24 novembre, che ha permesso lo scambio di ostaggi tra le parti in conflitto, è stata indispensabile per potenziare la risposta umanitaria, ma non basta. Con la ripresa delle ostilità, il 1° dicembre, è drammaticamente ripresa l’uccisione e lo sfollamento di civili, tra cui un numero senza precedenti di bambini.

L’UNICEF è presente sul campo per fornire un supporto salvavita nell’emergenza. Chiediamo un cessate il fuoco umanitario e la protezione dei civili.

L’evento si inserisce tra le iniziative organizzate dal Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa per il Cinquantesimo Anniversario di UNICEF Italia, che cade in questo 2024.

La sede del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa è ospitata dal Comune di Scicli.

